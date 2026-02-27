Березуцкий считает, что Дивеев еще способен прогрессировать: «У него есть 4-5 лет»

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в разговоре с «СЭ» оценил игру футболиста «Зенита» Игоря Дивеева.

«Вполне возможно, что он будет развиваться и дальше. Это зависит от него. Сейчас Дивеев находится в топовом возрасте, как для центрального защитника. У него есть 4-5 лет, чтобы прогрессировать. Почему нет? Он и так один из лучших защитников нашей сборной», — сказал Березуцкий «СЭ».

В текущем сезоне Дивеев провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах и забил 3 гола.

11 января 26-летний игрок перешел в «Зенит», подписав контракт с петербуржцами до конца сезона-2028/29.

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