Тошич назвал команду мечты ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в рубрике CSKA TV «Команда мечты» собрал свой идеальный состав армейцев. По его словам, первым туда войдет вратарь Игорь Акинфеев.

«Что касается вратаря, то первая фамилия, когда вспоминаешь ЦСКА, это, конечно, Игорь Акинфеев. Тут без вариантов, — отметил Тошич. — Вася Березуцкий и Игнашевич — два центральных защитника. Справа Марио Фернандес, слева тяжело выбрать. Там играли и Щенников, и Леха Березуцкий. Не знаю, кого из них выбрать. Наверное, если тяжелая игра, если это дерби, то Леху бы поставил, а если надо атаковать, то выбрал бы Жору.

В полузащиту я обязан поставить Рахимича, который мне больше всех помог. Для меня он как старший брат. Если бы его не было, не знаю, как бы моя карьера сложилась в ЦСКА. Слева Дзагоев. Он тоже все эти годы был одним из лидеров и сейчас, если бы не травмы, был бы лидером. Надеюсь, у него еще все получится. В центре с Рахимичем Натхо. Справа Муса.

Два нападающих — однозначно Вагнер и Думбия".

34-летний Тошич, ныне выступающий за казахстанский «Тобол», играл за ЦСКА с 2010 по 2017 год. На его счету 182 матча и 37 голов.