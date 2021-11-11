В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах по расторжению контракта с Виторией

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» информацию журналиста Ивана Карпова о переговорах красно-белых с главным тренером команды Руем Виторией о расторжении контракта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Эта информация не соответствует действительности», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Витория покинет «Спартак» после первой части сезона-2021/22. В качестве замены рассматривается итальянский специалист Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте.

«Спартак» с 19 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. 51-летний Витория тренирует красно-белых с мая 2021-го.