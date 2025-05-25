«Динамо» выйдет из отпуска 17 июня

Как стало известно «СЭ», «Динамо» выйдет из отпуска 17 июня.

Команда пройдет медосмотр и будет готовиться к сезону на своей базе в Новогорске. Бело-голубые планируют принять участие в BetBoom Братском Кубке с ЦСКА, а также сербскими «Партизаном» и ОФК.

В сезоне-2024/25 «Динамо» заняло пятое место в РПЛ, набрав 56 очков в 30 матчах.