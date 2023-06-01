Чанов считает, что Акинфеев стабильнее всех вратарей провел этот сезон

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов рассказал, кого считает лучшим вратарем сезона.

«Наиболее стабильно этот сезон из вратарей РПЛ провел Акинфеев. Остальным кандидатам нужны стабильность и надежность. У Сафонова в нынешнем сезоне были проблемы и провалы. Вратарь должен быть надежным», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провел 28 матчей в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль. 37-летний голкипер 5 раз признавался лучшим вратарем России по версии РФС.