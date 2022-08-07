«Торпедо» — «Химки»: Долгов оформил дубль
Нападающий «Химок» Александр Долгов забил гол в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо». Он укрепил преимущество гостей — 3:1.
Долгов первым успел на прострел с фланга и внес мяч с линии вратарской в пустые ворота.
Нападающий, вышедший на замену во второй тайме, оформил дубль.
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|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
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|
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|- : -
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|
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|7.08
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|
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