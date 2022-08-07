«Торпедо» — «Химки»: Долгов оформил дубль

Нападающий «Химок» Александр Долгов забил гол в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо». Он укрепил преимущество гостей — 3:1.

Долгов первым успел на прострел с фланга и внес мяч с линии вратарской в пустые ворота.

Нападающий, вышедший на замену во второй тайме, оформил дубль.