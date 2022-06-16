«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» приняты в члены РПЛ

16 июня на общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос о принятии в лигу новых команд.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, руководители лиги и клубов изучили документы, предоставленные «Торпедо», «Факелом» и «Оренбургом», и единогласно приняли эти клубы в члены лиги.

«Торпедо» и «Факел» заняли первое и второе место в ФНЛ и завоевали право участия в РПЛ напрямую. «Оренбург» пробился в лигу через стыковые матчи, обыграв по сумме двух встреч «Уфу» (2:2, 2:1).

Ранее сообщалось, что стадион «Факела» не соответствует сертификату уровня РПЛ. В РФС отметили, что если воронежцы не исправят недочеты, то их место в РПЛ займет «Уфа».

Затем стало известно, что воронежский клуб заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для участия в РПЛ.