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«Торпедо», «Факел» и «Оренбург» приняты в члены РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

16 июня на общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос о принятии в лигу новых команд.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, руководители лиги и клубов изучили документы, предоставленные «Торпедо», «Факелом» и «Оренбургом», и единогласно приняли эти клубы в члены лиги.

«Торпедо» и «Факел» заняли первое и второе место в ФНЛ и завоевали право участия в РПЛ напрямую. «Оренбург» пробился в лигу через стыковые матчи, обыграв по сумме двух встреч «Уфу» (2:2, 2:1).

Ранее сообщалось, что стадион «Факела» не соответствует сертификату уровня РПЛ. В РФС отметили, что если воронежцы не исправят недочеты, то их место в РПЛ займет «Уфа».

Затем стало известно, что воронежский клуб заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для участия в РПЛ.

Источник: https://t.me/premierliga/4562
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3
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
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