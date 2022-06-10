«Факел» заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для участия в РПЛ

В пресс-службе «Факела» сообщили, что стадион «Волгоград Арена» заявлен как резервный для участия в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что стадион воронежского клуба не соответствует сертификату уровня РПЛ. В Российском футбольном союзе (РФС) отметили, что если воронежцы не исправят замечания, то их место в РПЛ займет «Уфа».

«Факел» заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для участия в РПЛ", — заявили в пресс-службе клуба Sport24.

По итогам прошедшего сезона «Факел» занял второе место в Олимп Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышел в РПЛ.