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«Факел» заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для участия в РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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В пресс-службе «Факела» сообщили, что стадион «Волгоград Арена» заявлен как резервный для участия в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что стадион воронежского клуба не соответствует сертификату уровня РПЛ. В Российском футбольном союзе (РФС) отметили, что если воронежцы не исправят замечания, то их место в РПЛ займет «Уфа».

«Факел» заявил «Волгоград Арену» как резервный стадион для участия в РПЛ", — заявили в пресс-службе клуба Sport24.

По итогам прошедшего сезона «Факел» занял второе место в Олимп Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вышел в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-10-fakel-zayavil-volgograd-arenu-kak-rezervnyy-stadion-dlya-uchastiya-v-rpl
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
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Уфа

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Матео Кассьерра

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П
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Краснодар

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