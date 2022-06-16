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Агент Дркушича: «Ваня вернулся в Сочи. Команда занималась без тренера»

Агент Дркушича рассказал, что футболисты «Сочи» вышли из отпуска
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, что футболисты «Сочи» вышли из отпуска и его подопечный Ваня Дркушич готовится к новому сезону.

15 июня стало известно, что Владимир Федотов покинул «Сочи» и стал главным тренером ЦСКА.

«Ваня вернулся в Сочи, он уже как три дня тренируется с командой. По состоянию на вчерашний день они занимались без главного тренера. Соответственно, никаких разговоров с новым специалистом у него пока не было. Но для Вани ничего не меняется. Посмотрим, что в отношении него решит новый тренер, Ваня уважает клуб и это взаимно. Никаких сложностей не возникнет. Все определится во время предсезонки, что-то будет более понятно», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В сезоне-2021/22 22-летний Ваня Дркушич провел в составе «Сочи» 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-vanya-vernulsya-v-sochi-tri-dnya-komanda-zanimalas-bez-glavnogo-trenera/
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