«Торпедо» арендовало защитника «Локомотива» Кузьмичева с правом выкупа

Защитник «Локомотива» Иван Кузьмичев на правах аренды перешел в «Торпедо», сообщает пресс-служба черно-белых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем прописана опция выкупа.

23-летний защитник играл за «Локомотив» с 2022 года. Он провел за железнодорожников 25 матчей, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице