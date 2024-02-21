«Балтика» подписала бразильского нападающего Фернандеса

Нападающий «Черно Море» Алекс Фернандес стал игроком «Балтики», сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Соглашение с 21-летним бразильским футболистом заключено сроком на 3,5 года.

Фернандес является воспитанником клуба «Португеза Сантиста». С 2022 года он выступал за «Черно море». За болгарскую команду форвард провел 49 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице