Далалоян — о «Динамо» в РПЛ: «Третье место — неплохой результат»

Российский гимнаст, болельщик «Динамо» Артур Далалоян в комментарии для «СЭ» оценил результаты бело-голубых в РПЛ.

«Третье место — неплохой результат для «Динамо». В спортивной гимнастике любая медаль — это уже хорошо, но можно лучше. Определенно при Личке появился новый стиль. Может быть, новые акценты в игре. Сложно рассуждать как болельщик. Тюкавин или Смолов? Мы все «Динамо», — сказал Далалоян «СЭ».

«Динамо» после 18 туров с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На 4 балла бело-голубые отстают от «Зенита», идущего вторым, и на 6 очков — от лидера «Краснодара».