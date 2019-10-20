Тонни Вилена: «Если бы забили во втором тайме, то точно выиграли бы»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после матча 13-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:1) отметил, что во втором тайме его команда имела преимущество, но забить было тяжело.

— В начале матча и в первом тайме игра была равная, а во втором у нас было преимущество, мы создали много голевых моментов, и забей хотя бы один, выиграли бы. Но нам было тяжело, и не один из моментов мы не реализовали. Тяжело было сегодня забить, — сказал Вилена.

— Вы ожидали такого уровня сопротивления от последней команды чемпионата?

— Это был обычный матч, и мы не должны были обращать внимание на то, на каком месте находится соперник. Нужно было диктовать свои условия.

— К чему вы готовились, учитывая, что у «Динамо» поменялся главный тренер?

— Мы знали, что будут определенные трудности в этой игре, потому что соперник хорошо обороняется. Плюс у «Динамо» поменялся тренер, и команда должна была быть мотивирована. Но план на матч был играть в свой футбол, пытаться больше менять фланги во время атаки. Если бы забили во втором тайме хотя бы один мяч, то точно выиграли бы.

— Перед матчем чествовали Льва Яшина. Что о нем знаете?

— Я о нем не слышал, но другие футболисты его обсуждали.

— Следующий матч «Краснодар» проведет в Лиге Европы. После двух поражений в группе, какие шансы у вашей команды пройти дальше?

— Каждая следующая игра для нас — особенная. Как финальный матч. Мы просто должны выходить и делать свою работу по максимуму, чтобы добиться трех очков. (Елена Григорьевская)

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