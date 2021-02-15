Рукас: «Следил за «Ростовом» в чемпионате России и переживал»

Новый защитник «Ростова» Томас Рукас рассказал, как проходит его адаптация в команде.

— Приняли в команде супер! Коллектив волшебный, все очень нравится, — цитирует игрока сайт «Ростова». — Достаточно много ребят знал и лично, и заочно. С Ромой Тугаревым пересекались в «Локо» еще в 2013-2014 годах, когда я был в молодежном составе «Локомотива», а его только подтягивали. В «Зените-2» застал Егора Бабурина, Дениса Терентьева, потом удалось поработать с Максимом Рудаковым. Заочно знал Николая Пояркова и Даню Глебова. В плане адаптации никаких вопросов нет. Могу сказать, что за целый месяц уже адаптировался.

Здесь очень дружелюбный коллектив, видно, что собраны футболисты, которые понимают, для чего они здесь, и понятно, какие задачи стоят перед командой. Я считаю, что атмосфера в коллективе — это одна из самых важных составляющих. Сейчас, правда, нагрузки не все выдерживаю на 100%, для меня это новый уровень, новые задачи. Очень рад, что оказался здесь и буду все делать для того, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и руководства.

— Какие впечатления от сборов?

— Раньше у меня таких насыщенных сборов не было. Нагрузки не те, что получал до перехода в «Ростов». Все дается непросто, потому что новая команда, есть чуть волнение. Мне кажется, повлиял еще тот фактор, что здесь, по мнению тренерского штаба, мне нужно было убрать вес. Теперь стараюсь адаптироваться к новому весу как можно быстрее, чтобы быть готовым физически на 100%. Конечно, чуть с трудом даются нагрузки, но я уверен, что с этим справлюсь.

— Всего неделя остается до кубкового матча, как считаешь, команда готова к нему?

— Не могу говорить за всех. Со стороны вижу, что большинство футболистов подошли к той форме, которая была до отпуска и готовы играть. Я следил за «Ростовом» в чемпионате России и переживал. Знал про заинтересованность со стороны этого клуба. Что касается подготовки к кубковому матчу за себя, повторюсь, что на 100% я еще не готов. Но большинство футболистов в нашей команде уже готовы играть по 70-80 минут.

Рукас перешел в «Ростов» из «Енисея». Литовский воспитанник петербургского футбола ранее играл за резервные и молодежные команды «Сибири», «Локомотива», испанского «Хетафе», португальского «Спортинга». В сезонах-2014/15 и 2016/17 Рукас выступал в португальской высшей лиге за «Лейрию». В 2017 году перешел в «Зенит», во второй команде которого играл в ФНЛ и ПФЛ.