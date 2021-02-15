Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов, в январе перешедший из «Ахмата» в «Уфу», в очередной колонке для «СЭ» рассказал, в каких странах чаще проводили сборы его команды.

— «Уфа» — мой седьмой клуб в карьере, — отметил Иванов. — Прежде были «Спартак», «Химки», «Кубань», «Крылья», «Ростов» и «Ахмат». Если между ними и есть что-то общее, так это любовь к Турции.

Именно там наши команды чаще всего проводят зимой сборы. Условия не хуже, чем на Кипре или в Испании, а виза не требуется. Что здорово упрощает жизнь, особенно, когда на просмотр везут кучу потенциальных новичков.

Италия, куда периодически наведывается «Ахмат», привлекает спаррингами. Как-то за один сбор мы успели сыграть с «Ромой», «Удинезе» и «Кальяри». Уровень! Например, в Испании заполучить в соперники кого-то из ла лиги очень сложно. Вот из сегунды — пожалуйста.

Понравилось мне и на Мальте. Заглянули туда разочек с «Ахматом» при Рашиде Рахимове. Не знаю, чем он руководствовался, выбирая довольно экзотическое по нынешним временам место дислокации, но нареканий ни у кого не возникло. Кстати, в соседях у нас была «Легия», с которой тогда работал Станислав Черчесов. Однако до товарищеского матча с поляками почему-то не дошло.

Ну а под летние сборы оптимальный вариант — Австрия. Там есть все, что нужно для полноценной подготовки к сезону. Главное, поля шикарные. Даже в горных деревушках, где базируются клубы третьего или четвертого дивизиона, газоны изумительные. Как на лучших российских стадионах.

В этом смысле Австрия для меня точно на первом месте. На втором — Турция. На последнем — Крымск, где был с «Кубанью» пятнадцать лет назад. Может, сейчас в тех краях что-то поменялось. Тогда же было не поле — «кизяк». Ковыряться в этой жиже — то еще удовольствие.

А в 2004-м в разгар сбора со «Спартаком» жуткие дожди обрушились на Турцию. Дня четыре лило с утра до вечера. Поля «поплыли», тренироваться нереально. Пришлось безвылазно сидеть в отеле, выбираясь разве что в тренажерный зал.

Зато сегодня турецким газонам непогода уже не страшна. Везде современная дренажная система, даже в ливень выходишь на поле — а оно в идеальном состоянии! Бутсы не проскальзывают, спокойно играешь в пластиковых шипах.

Колонка Олега Иванова в «СЭ»