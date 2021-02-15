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Стало известно, какую травму получил защитник «Краснодара» Рамирес

19:00
Кристиан Рамирес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Кристиан Рамирес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес на тренировке получил травму крестообразных связок колена. 26-летний эквадорец уже перенес операцию и пропустит длительное время.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Рамирес провел 16 матчей за «быков» и отличился голевой передачей.

Ранее, 15 февраля, «Чемпионат» сообщил, что футболист получил серьезную травму. В «Краснодаре» начали поиски на замену Рамиреса.

Контракт Рамиреса с «Краснодаром» действует до конца июня 2022 года. Transfermarkt.de оценивает защитника в 6,5 миллиона евро.

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