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Томас Цорн объяснил, почему «Спартак» продлил контракт Мелкадзе и отдал его в аренду

20:20
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о продлении контракта с форвардом Георгием Мелкадзе. Новый контракт футболиста с клубом рассчитан на три года.

— Зачем вы переподписали контракт с Мелкадзе на 3 миллиона рублей в месяц? С того момента, как подписали новый договор, клуб стремился отдать в аренду.

— Он воспитанник клуба. Он хорошо выступал на юношеском уровне, клуб дал ему шанс развиваться дальше. Отдать в аренду — не спихнуть игрока, а найти команду, где он может развиваться.

— Вы считаете, что в перспективе он может вернуться и заиграть в основе «Спартака»?
— Сейчас это зависит от него самого. Мы арендой дали возможность работать над собой. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь

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