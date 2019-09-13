Томас Цорн объяснил, почему «Спартак» продлил контракт Мелкадзе и отдал его в аренду

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о продлении контракта с форвардом Георгием Мелкадзе. Новый контракт футболиста с клубом рассчитан на три года.

— Зачем вы переподписали контракт с Мелкадзе на 3 миллиона рублей в месяц? С того момента, как подписали новый договор, клуб стремился отдать в аренду.



— Он воспитанник клуба. Он хорошо выступал на юношеском уровне, клуб дал ему шанс развиваться дальше. Отдать в аренду — не спихнуть игрока, а найти команду, где он может развиваться.



— Вы считаете, что в перспективе он может вернуться и заиграть в основе «Спартака»?

— Сейчас это зависит от него самого. Мы арендой дали возможность работать над собой. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Томаса Цорна — здесь