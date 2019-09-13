Томас Цорн назвал, что станет успехом для «Спартака» в этом сезоне. Речь о спортивных и коммерческих результатах

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн назвал, что станет успехом для красно-белых в этом сезоне.

— Что для вас будет успехом по итогам сезона?



— Наш выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

— А с коммерческой точки зрения, ведь вы меняете сейчас менеджмент?

— Есть задача — оптимизация бюджета, пока хорошо получается — зарплатный фонд снижен, есть хорошие продажи. Да, были разовые большие расходы по трансферам, что нас не устраивает, но они есть. В будущем команда не будет так меняться каждый год, таких расходов не будет, команда на перспективу. Говорить о доходе тяжело, но все должно быть оптимально — стремиться сокращать расходы и повышать доходы. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь