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«Только вместе мы победим». Семак озвучил ролик «Зенита» в поддержку самоизоляции

23:15
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«Зенит» опубликовал в Instagram видеоролик, который озвучил главный тренер Сергей Семак.

— Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране.., — сказал Семак. — Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильне. Мы точно это знаем, потому что в этом — суть нашего дела.

Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас — это все мы. И только вместе мы победим.

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