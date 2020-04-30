«Только вместе мы победим». Семак озвучил ролик «Зенита» в поддержку самоизоляции
23:15
«Зенит» опубликовал в Instagram видеоролик, который озвучил главный тренер Сергей Семак.
— Быть дома, тренироваться в одиночестве, видеть ребят лишь на экране.., — сказал Семак. — Реальность, к которой до сих пор сложно привыкнуть. Но когда делаешь что-то вместе, становишься сильне. Мы точно это знаем, потому что в этом — суть нашего дела.
Есть вещи, которых стоит ждать, и ради которых стоит оставаться командой. Ведь команда сейчас — это все мы. И только вместе мы победим.
Опрос
проголосовало: 8464Все опросы
Какой сценарий окончания сезона РПЛ-2019/20 вам нравится больше?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020