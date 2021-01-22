В эксклюзивном интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру экс-главный тренер «Уфы», четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» высказал мнение о трансфере форварда красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентину».

— Вас не поразила новость о трансфере Александра Кокорина в «Фиорентину»?

— Нет. Только рад за него. Будем теперь следить еще за одним нашим футболистом в Италии и надеяться, что травмы обойдут его стороной. «Фиорентина» идет внизу, мало забивает и нуждается в игроке, который позволит ей выбраться из этой ситуации. Такие авторитетные люди, как Фабио Капелло и Роберто Манчини, работали с Кокориным и высказали свое положительное мнение о нем. Думаю, что во Флоренции прислушались в том числе и к ним. И если у него получится, возникнет вопрос, почему Александр не заиграл в «Спартаке».

Полное интервью с Вадимом Евсеевым можно прочитать здесь.