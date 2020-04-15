«Только набрал форму, забил гол и снова нельзя играть». Переживания Малкома из-за приостановки РПЛ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал о переживаниях нападающего команды Малкома из-за приостановки РПЛ в связи с пандемией коронавируса.

— Сильно ли расстроен Малком? — Мы с ним недавно общались на эту тему, — цитируют «РИА «Новости» Оливейру. — Он действительно переживал — только набрал форму, забил гол, и тут снова нельзя играть. Но ничего страшного. Я сказал ему, что с этим ничего не поделаешь. Кто знал, что начнется эпидемия? Он работает, тренируется дома. Главное, что травма прошла. Малком — спокойный, хороший парень. Самое сложное у него уже позади, теперь осталось просто дождаться возвращения футбола.

В марте Малком принял участие во всех трех матчах «Зенита» (2 — в чемпионате и 1 — в Кубке России), на счету 23-летнего бразильца 1 гол и 1 результативная передача. До этого из-за травмы футболист пропустил большую часть сезона, успев сыграть лишь в двух летних матчах за петербургскую команду.