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Сегодня, 16:41

Точилин сообщил, когда определится его будущее в «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Александр Точилин.
Фото Виталий Тимкив

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал «СЭ», когда будет принято решение о его будущем в клубе.

«У меня отпуск продолжается. Моя судьба станет известна после нового года, мы только тогда выходим из отпуска. Тогда и произойдет встреча с руководством. Сейчас все отдыхают. Пока ни с кем их руководства на эту тему не разговаривал», — сказал Точилин «СЭ».

В субботу, 26 ноября президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил о том, что Курбан Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.

Александр Точилин
ФК Сочи
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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