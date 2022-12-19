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Агент Сафонов: «Зениту» нет смысла продлевать контракт с Ловреном"

Мария Гусева
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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможное продление контракта хорватского защитника Деяна Ловрена с «Зенитом».

— Нужно ли «Зениту» продлевать контракт с Ловреном?

— Думаю, что уже и смысла нет, он свое доигрывает. Да, где-то может забить и прочее, но я считаю, что «Зениту» надо сделать акцент на более молодых игроках, — цитирует «Спорт День за Днем» Сафонова.

— Последние события, связанные с российским футболом, могут повлиять на решение «Зенита»?

— Слава богу, что чемпионат мира обошелся без политики. С финансами «Зенита» особо не купишь игроков. Говорят: «Смотрите как команды играют на чемпионате мира, мяч не теряют». Так там на поле два миллиарда евро играют. Это общая трансферная стоимость 22-х игроков, которые выходили на поле. Мы не играем в Лиге Чемпионов, не играем где-то, а смысл сейчас кого-то подписывать? С точки зрения прогресса я думаю, что желательно «Зениту» брать более молодого, чтобы была какая-то логика. Если сравнивать Ловрена с Алипом, то Ловрен на голову сильнее. Алип — десятая часть от Ловрена.

Сборная Хорватии, за которую выступает Ловрен, завоевала бронзовые медали на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Соглашение 33-летнего хорвата с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
ФК Зенит
Алексей Сафонов
Деян Ловрен
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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