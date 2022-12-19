Кобелев — об усилении «Динамо»: «Мы, может быть, хотим, чтобы Месси приехал»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о зимних усилениях для бело-голубых.

«Какая линия в «Динамо» нуждается в усилении? Давайте сначала посмотрим, все ли футболисты останутся. Может быть, кто-то вернется. Мы, может быть, хотим, чтобы Месси приехал в «Динамо». Этот вопрос лучше передать тренерам и руководству.

«Динамо» все-таки много денег потратило на первый приезд футболистов, некоторые ушли бесплатно, потом были вынуждены покупать еще игроков. Надо знать, есть ли финансы, спросить у тренера, нужно ли усиление. Если усиливаться, то нужно брать футболистов, которые выше тех, которые сейчас в «Динамо», но где их взять?», — приводит слова Кобелева Legalbet.

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» набрало 29 очков в 17 турах, расположившись на четвертой строчке турнирной таблицы.