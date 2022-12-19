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Кобелев — об усилении «Динамо»: «Мы, может быть, хотим, чтобы Месси приехал»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о зимних усилениях для бело-голубых.

«Какая линия в «Динамо» нуждается в усилении? Давайте сначала посмотрим, все ли футболисты останутся. Может быть, кто-то вернется. Мы, может быть, хотим, чтобы Месси приехал в «Динамо». Этот вопрос лучше передать тренерам и руководству.

«Динамо» все-таки много денег потратило на первый приезд футболистов, некоторые ушли бесплатно, потом были вынуждены покупать еще игроков. Надо знать, есть ли финансы, спросить у тренера, нужно ли усиление. Если усиливаться, то нужно брать футболистов, которые выше тех, которые сейчас в «Динамо», но где их взять?», — приводит слова Кобелева Legalbet.

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» набрало 29 очков в 17 турах, расположившись на четвертой строчке турнирной таблицы.

Источник: Legalbet
Андрей Кобелев (футбол)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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