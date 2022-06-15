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Точилин считает, что Федотов способен добиться успеха с ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Точилин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Это его выбор. Понятно, что ЦСКА является одним из топовых клубов. Думаю, что Федотов способен дать ЦСКА результат. Он показал свою трудоспособность и умение добиваться результата с «Сочи». Для него это новый вызов, хочется что-то менять. Имя такого клуба тоже повлияло. Если он сделал такой выбор, значит, были весомые аргументы. Потеряет ли «Сочи»? Тяжело говорить. Думаю, у них все тоже будет хорошо», — сказал Точилин «СЭ».

Срок контракта с 55-летним россиянином не уточняется, однако в заявлении армейцев говорится, что соглашение рассчитано на длительное время. На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.

Александр Точилин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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