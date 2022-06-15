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Грушевский о назначении Федотова в ЦСКА: «Сделана ставка на опытного тренера»

Грушевский высказался о назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Грушевский.
Фото Алексей Иванов

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера клуба.

«Сделана ставка на опытного тренера, у которого виден результат его работы. Его можно не только теоретически оценить. Второе место у «Сочи» — выдающееся достижение для команды, которая возникла на пустом месте. Казалось, что нет никаких перспектив, но Федотову удалось выстроить очень качественную команду. Болельщикам ЦСКА с сегодняшнего дня придется привыкать к инициалам нового тренера, но сочетание Владимир Федотов для болельщиков ЦСКА со стажем узнаваемо. Надеюсь, история работы нового тренера в команде окажется удачной, победной, будет прогресс футболистов. Будем верить в лучшее», — сказал Грушевский «СЭ».

На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
0
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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