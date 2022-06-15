Грушевский о назначении Федотова в ЦСКА: «Сделана ставка на опытного тренера»

Пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера клуба.

«Сделана ставка на опытного тренера, у которого виден результат его работы. Его можно не только теоретически оценить. Второе место у «Сочи» — выдающееся достижение для команды, которая возникла на пустом месте. Казалось, что нет никаких перспектив, но Федотову удалось выстроить очень качественную команду. Болельщикам ЦСКА с сегодняшнего дня придется привыкать к инициалам нового тренера, но сочетание Владимир Федотов для болельщиков ЦСКА со стажем узнаваемо. Надеюсь, история работы нового тренера в команде окажется удачной, победной, будет прогресс футболистов. Будем верить в лучшее», — сказал Грушевский «СЭ».

На посту главного тренера ЦСКА он заменил Алексея Березуцкого.

Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством завоевала серебряные медали чемпионата России.