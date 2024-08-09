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Точилин рассказал, за счет чего «Динамо» может обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге

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Российский тренер Александр Точилин оценил шансы московского «Динамо» в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита».

«Для удачного исхода в Петербурге «Динамо» надо выбрать прошлогоднюю тактику, когда бело-голубые победили 3:2. Еще им надо более качественно сыграть в обороне. «Зенит» в первую очередь силен атакой. Не сомневаюсь, что и у «Динамо» в атаке будут моменты.

Чья атака сильнее? Тут больше связано с командными взаимодействиями. У «Зенита» приличная атака, но это за счет команды, а не индивидуальных действий. То же самое и у «Динамо». Нельзя сказать, что многое будет зависеть от Тюкавина. Тут от его партнеров много зависит, как они будут активны, как будут снабжать его мячом», — цитирует Точилина Legalbet.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча петербуржцы возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 9 очками. «Динамо» занимает второе место (9), уступая своему ближайшему сопернику по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet
Александр Точилин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
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10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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