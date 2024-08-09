Ташуев раскрыл тактику «Ахмата» на матч со «Спартаком» в РПЛ

Российский тренер Сергей Ташуев предположил, какие изменения произойдут в игре «Ахмата» в матче со «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

«Думаю, Магомед Адиев сейчас вернется к системе 3+2 в обороне, понимая, что у «Спартака» появились хорошие взаимодействия и связки, например, Барко-Угальде. Маркиньос тоже выходил хорошо на замену, ротация сильная. Есть быстрые футболисты. Тот же Бонгонда в хорошей форме и находит правильные действия в атаке. Думаю, тренер «Ахмата» перекроет эти позиции, закроет фланговые зоны, а еще будут два опорных хавбека под включения Барко. Впереди же нужно искать шансы, есть активный Садулаев и другие ребята», — приводит слова Ташуева Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» состоится 11 августа в Москве.