Точилин: «Ротенберг не хотел принимать отставку Хохлова? Об этом я узнал из прессы»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в комментарии «СЭ» высказался о назначении на этот пост.

— До этого вы были не на первых ролях. Как воспринимаете ту ответственность, которая сейчас есть у вас?

— Нормально. Были времена, когда был и на первых ролях. Для меня эта должность не нова.

— Насколько велик кредит доверия к вам?

— Зависит от результата.

— Юсупов сказал, что надо вкладывать деньги, чтобы вновь можно было претендовать на второе место.

— Это частное мнение. Наша команда достаточно хорошо укомплектована, чтобы не занимать то место, которое есть сегодня. Надо намного выше. Стоит задача идти от игры к игре. А потом посмотрим.

— Вы лично общались с Хохловым?

— Мы просто обсудили, почему он принял это решение.

— Вам известно, что Ротенберг не хотел принимать его отставку?

— Об этом я узнал только из прессы.

— Хохлова не выгоняли?

— Я не присутствовал при разговоре, — сказал Точилин.

«Сочи» объявил об уходе 47-летнего специалиста 17 декабря. Вместо него команду возглавил Александр Точилин, который ранее уже тренировал сочинцев и входил в штаб Хохлова.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.