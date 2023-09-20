Точилин: «Ротенберг не хотел принимать отставку Хохлова? Об этом я узнал из прессы»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в комментарии «СЭ» высказался о назначении на этот пост.
— До этого вы были не на первых ролях. Как воспринимаете ту ответственность, которая сейчас есть у вас?
— Нормально. Были времена, когда был и на первых ролях. Для меня эта должность не нова.
— Насколько велик кредит доверия к вам?
— Зависит от результата.
— Юсупов сказал, что надо вкладывать деньги, чтобы вновь можно было претендовать на второе место.
— Это частное мнение. Наша команда достаточно хорошо укомплектована, чтобы не занимать то место, которое есть сегодня. Надо намного выше. Стоит задача идти от игры к игре. А потом посмотрим.
— Вы лично общались с Хохловым?
— Мы просто обсудили, почему он принял это решение.
— Вам известно, что Ротенберг не хотел принимать его отставку?
— Об этом я узнал только из прессы.
— Хохлова не выгоняли?
— Я не присутствовал при разговоре, — сказал Точилин.
«Сочи» объявил об уходе 47-летнего специалиста 17 декабря. Вместо него команду возглавил Александр Точилин, который ранее уже тренировал сочинцев и входил в штаб Хохлова.
После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1