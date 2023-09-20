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Сегодня, 17:58

В «Сочи» рассказали о состоянии поля на стадионе «Фишт»: «Уже зеленое, трава растет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе команды «Фишт».

— Наше поле восстанавливают, — начал Рубашко. — К нам регулярно приезжают комиссии, все проверяют. Мне присылают [фото поля], оно уже зеленое, трава во всю растет.

— Обсуждалась ли реновация газона?

— Она обсуждалась, но когда она будет — я не знаю. К нам приезжали специалисты, они знают, когда это сделать. При реновации надо полностью снимать газон, значит, надо ждать паузы, правильно? Поэтому я не знаю.

— На ближайшем домашнем матче с «Зенитом» сможете там сыграть?

— Чуть позже смогу сказать. До октября у нас достаточно времени, — сказал Рубашко.

В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». Из-за этого сочинцы обменялись кругами со «Спартаком» и сыграли в Москве матч 8-го тура, в котором красно-белые одержали минимальную победу (1:0).

Футбол
ФК Сочи
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
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 - : -
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