Федотов надеется, что Мойзес сможет сыграть в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии здоровья защитника красно-синих Мойзеса, который получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2) и пропустил игру 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Сочи» (1:1, пенальти — 4:2).

— Будет ли Мойзес готов к матчу с «Ростовом»?

— Да, он приступил к тренировкам. Есть небольшой дискомфорт в голеностопном суставе. Надеемся, что завтра он будет тренироваться плотнее, и будет готов к матчу с «Ростовом».

Матч 9-го тура чемпионата России-2023/24 «Ростов» — ЦСКА состоится 24 сентября, начало — в 19.00 (мск).