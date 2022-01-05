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Кавазашвили — о возможном назначении Арвеладзе в «Краснодар»: «Галицкий не будет брать человека из-за фамилии»

14:40
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Шота Арвеладзе на пост главного тренера «Краснодара».

«Галицкий тратит очень много денег на развитие «Краснодара». У них прекрасные возможности. Но команда не выходит на те места, на которые Галицкий претендует. Думаю, что Галицкий более трезво оценивает выбор тренера, нежели господин Федун. Может, заиграла какая-то гордость, а результата нет. Хочется находиться минимум в тройке. Арвеладзе? Не знаю, на сколько сильный это специалист. Но Галицкий очень умный человек. Он не будет брать человека из-за фамилии. Проверит и сделает определенный шаг», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Контракт Гончаренко с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года. С 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял ЦСКА. На зимний перерыв в Тинькофф чемпионате России «Быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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