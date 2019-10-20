Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после ничейного результата в матче 13-го тура чемпионата России с «Арсеналом» подвел итоги встречи.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил три пенальти в ворота сочинцев. Вратарь гостей Сослан Джанаев отбил два 11-метровых удара.

— Работа Мешкова в матче? Давайте уже без комментариев, — сказал Точилин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Достаточно специалистов, которые смогут это прокомментировать. Мне надо думать о следующей игре. Получилось набрать очки, к сожалению, только одно, но эта ничья равносильна той ситуации, когда все складывалось против тебя — равносильно победе. Такая ничья добавит эмоций, так строится команда. С таким же настроем и другой игрой выйдем играть в следующем матче.

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