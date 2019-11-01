Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак прокомментировал свою эффектную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:5 ОТ). Гол был забит клюшкой между ног за 2 секунды до конца овертайма.

— Я пробую такие броски почти в каждом матче, но сегодня мне повезло, что шайба залетела в ворота, — приводит пресс-служба НХЛ слова Ткачака. — Я знал, что осталось совсем мало времени. Учитывая положение шайбы, я не мог подвинуться, чтобы она была у меня под удобной рукой. Очень приятно, что все получилось.

Ткачак в этой игре набрал 3 (2+1) очка и принес победу своей команде. Всего в текущем сезоне форвард провел 15 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Супер гол? Ткачак забросил невероятную победную шайбу в НХЛ