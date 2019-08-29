Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказали, кого они считают лучшим игроком красно-белых.

— Лучший игрок «Спартака» на данный момент?

Титов: — Максименко. Постоянно выручает, во многом благодаря ему «Спартак» так мало пропустил на старте сезона. Мальчишка прибавляет на глазах. В этом огромная заслуга Даниэла Тудора, тренера вратарей, и Артема Реброва, который молодому голкиперу всячески помогает. Ну а стержень команды — Джикия. Настоящий капитан, лидер обороны, ниже определенного уровня никогда не опускается.

Радимов: — Понимаю, звучит парадоксально, но сегодня лучший там — Шюррле. Он добавил уверенности «Спартаку» — уже одним присутствием на поле. В нем увидели человека, на которого в любой ситуации можно положиться. При этом Маркизио как игрока все равно ставлю выше! (Александр Кружков)

Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.