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Титов считает лучшим игроком «Спартака» Максименко, Радимов — Шюррле

13:25
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов и главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказали, кого они считают лучшим игроком красно-белых.

— Лучший игрок «Спартака» на данный момент?

Титов: — Максименко. Постоянно выручает, во многом благодаря ему «Спартак» так мало пропустил на старте сезона. Мальчишка прибавляет на глазах. В этом огромная заслуга Даниэла Тудора, тренера вратарей, и Артема Реброва, который молодому голкиперу всячески помогает. Ну а стержень команды — Джикия. Настоящий капитан, лидер обороны, ниже определенного уровня никогда не опускается.

Радимов: — Понимаю, звучит парадоксально, но сегодня лучший там — Шюррле. Он добавил уверенности «Спартаку» — уже одним присутствием на поле. В нем увидели человека, на которого в любой ситуации можно положиться. При этом Маркизио как игрока все равно ставлю выше! (Александр Кружков)

Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/titov-i-radimov-sporyat-o-shyurrle-i-markizio-pedro-roshe-i-tile-spartake-i-zenite-1580080/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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