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Титов отметил, что «Спартак» приятно удивляет его в последних матчах

12:55
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов — об игре красно-белых в последних матчах.

— Вам нравится «Спартак» после перезагрузки?

— Да, команда удивляет — в хорошем смысле. Вот и в Самаре порадовала волевой победой, добытой на последних секундах. Это говорит о том, что ребята в тонусе, у них есть характер. А если одолеют «Брагу» и пробьются в групповой этап Лиги Европы, где уже будет полная обойма с Тилом и Ларссоном, нас вообще ждет потрясающая осень! (Александр Кружков)

Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/titov-i-radimov-sporyat-o-shyurrle-i-markizio-pedro-roshe-i-tile-spartake-i-zenite-1580080/

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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