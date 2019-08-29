Титов отметил, что «Спартак» приятно удивляет его в последних матчах
12:55
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов — об игре красно-белых в последних матчах.
— Вам нравится «Спартак» после перезагрузки?
— Да, команда удивляет — в хорошем смысле. Вот и в Самаре порадовала волевой победой, добытой на последних секундах. Это говорит о том, что ребята в тонусе, у них есть характер. А если одолеют «Брагу» и пробьются в групповой этап Лиги Европы, где уже будет полная обойма с Тилом и Ларссоном, нас вообще ждет потрясающая осень! (Александр Кружков)
Полностью интервью Егора Титова и Владислава Радимова — здесь.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
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