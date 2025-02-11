Семин — о матче «Зенита» и «Спартака»: «Шансы равны у обеих команд»

Российский тренер Юрий Семин поделился ожиданиями от финала Winline Зимнего кубка РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Шансы равны у обеих команд. Переоценивать финал я бы не стал, потому что это тренировочные сборы, подготовительный турнир. Тренеры обеих команд будут экспериментировать, будут смотреть большую группу игроков. Но надеемся, что будет качественный футбол», — приводит слова Семина Metaratings.ru.