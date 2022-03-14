Титов не считает поражение «Спартака» от «Краснодара» сенсацией

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» отметил, что нынешний состав красно-белых способен на большее и после поражения от «Краснодара» (1:2) в 21-м туре Тинькофф РПЛ команда начнет показывать зрелищный футбол.

«Я бы не назвал результат громкой сенсацией. Нынешний «Спартак» пока еще сам до конца не понимает, на что он способен. Мне очень понравился предыдущий матч с «Динамо». Классный футбол, отличная реализация моментов! Да, в какой-то степени после него у некоторых болельщиков закралась надежда, что теперь мы стабильно начнем набирать очки. Однако «Краснодар» доказал, что можно добиваться результата и без легионеров, только россиянами. Шесть очков из шести!

«Спартак», уверен, свои очки еще наберет, победы впереди. Думаю, сегодняшнее поражение станет некой отправной точкой. Хотел сказать, что красно-белые вряд ли попадут в еврокубки. Но сейчас на эту тему трудно рассуждать, всё в тумане... Поэтому остается верить, что команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются", — сказал Титов.

По итогам 21-го тура чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице.