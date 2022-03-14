Бывший тренер «Ростова» Луис Касайс Мартинес устроил собрание с женами футболистов. Об этом рассказала Дарья Карпина
Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала, как ее супруг относится к правильному питанию игроков.
— Что сподвигло тебя на то, чтобы начать худеть? — вопрос Карпиной.
— Не знаю. Я вообще была всегда очень ленивая. То есть из меня спортсменки не могло получиться априори, несмотря на то что петь могу сутками. Я даже покупала абонементы в спортзал.
— Они сгорали?
— Конечно. Я один раз пришла, что-то потыркала, подергала — еще и неправильно. Не понимала еще одного момента. Начинаешь ходить в зал, а так как «лишка» уже есть, то надо ее согнать. А я думала так, что если сегодня в зале позанималась, то пойду-ка наверну каких-нибудь пельменей. Естественно, никакого прогресса. А зачем ходить в зал, если не худею? То, что жрать нужно перестать на какое-то время, мне в голову не приходило.
В итоге, когда родила Сашу, мы сняли дом, тут есть свой спортзал. И не пользоваться этим... Плюс совпало, что Луис (Луис Касайс Мартинес. — Прим. «СЭ»), тренер по физподготовке, собрал жен футболистов «Ростова», чтобы поговорить с ними о питании мужей. Потому что они с Валерой очень за этим следят — об этом уже вся страна знает. Кстати, «физика» в клубе по всем показателям была одной из лучших. А кто готовит футболистам? Супруги.
— Многие скажут, что домработницы.
— Потому что жены с утра до вечера в салоне?
— Да.
— Брехня это все — естественно, жены. Если кто-то не готовит, то должны покупать правильную еду или заказывать. Так вот Луис организовал собрание с супругами, причем длилось оно долго. Меня не было — я же жена тренера, и у меня Саша только родилась. Но девчонки пришли такие воодушевленные! Он все рассказывал, показывал планы питания: что можно есть, что нельзя. Причем там нет особой жести, все достаточно комфортно.
И знаешь, я подумала: может, мне тоже так попробовать? У меня была цель после родов скидывать и приходить в форму. Стала правильно питаться. И мне говорят: «Валерий Георгиевич вас, наверное, заставлял?» Никогда! Он мне даже не намекал, не щипал за бока и не говорил: «Ах ты, моя свинюшечка». Наоборот, утверждал, что ему это как-то не казалось. Да, было что-то лишнее, но Валере все равно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7