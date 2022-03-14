Бывший тренер «Ростова» Луис Касайс Мартинес устроил собрание с женами футболистов. Об этом рассказала Дарья Карпина

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала, как ее супруг относится к правильному питанию игроков.

— Что сподвигло тебя на то, чтобы начать худеть? — вопрос Карпиной.

— Не знаю. Я вообще была всегда очень ленивая. То есть из меня спортсменки не могло получиться априори, несмотря на то что петь могу сутками. Я даже покупала абонементы в спортзал.

— Они сгорали?

— Конечно. Я один раз пришла, что-то потыркала, подергала — еще и неправильно. Не понимала еще одного момента. Начинаешь ходить в зал, а так как «лишка» уже есть, то надо ее согнать. А я думала так, что если сегодня в зале позанималась, то пойду-ка наверну каких-нибудь пельменей. Естественно, никакого прогресса. А зачем ходить в зал, если не худею? То, что жрать нужно перестать на какое-то время, мне в голову не приходило.

В итоге, когда родила Сашу, мы сняли дом, тут есть свой спортзал. И не пользоваться этим... Плюс совпало, что Луис (Луис Касайс Мартинес. — Прим. «СЭ»), тренер по физподготовке, собрал жен футболистов «Ростова», чтобы поговорить с ними о питании мужей. Потому что они с Валерой очень за этим следят — об этом уже вся страна знает. Кстати, «физика» в клубе по всем показателям была одной из лучших. А кто готовит футболистам? Супруги.

— Многие скажут, что домработницы.

— Потому что жены с утра до вечера в салоне?

— Да.

— Брехня это все — естественно, жены. Если кто-то не готовит, то должны покупать правильную еду или заказывать. Так вот Луис организовал собрание с супругами, причем длилось оно долго. Меня не было — я же жена тренера, и у меня Саша только родилась. Но девчонки пришли такие воодушевленные! Он все рассказывал, показывал планы питания: что можно есть, что нельзя. Причем там нет особой жести, все достаточно комфортно.

И знаешь, я подумала: может, мне тоже так попробовать? У меня была цель после родов скидывать и приходить в форму. Стала правильно питаться. И мне говорят: «Валерий Георгиевич вас, наверное, заставлял?» Никогда! Он мне даже не намекал, не щипал за бока и не говорил: «Ах ты, моя свинюшечка». Наоборот, утверждал, что ему это как-то не казалось. Да, было что-то лишнее, но Валере все равно.