Тимур Гурцкая: «Надеюсь, что ничего в «Краснодаре» у Гончаренко не получится»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил решение «Краснодара» пригласить на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«В том, что Гончаренко возглавил «Краснодар», для меня неожиданности нет. Удивительно другое: мы каждый день говорим, что хотим сравняться с европейским футболом, стремимся к их уровню и так далее. Так вот в Европе немыслимо, чтобы тренер перешел из одной команды в другую внутри одного чемпионата посреди сезона. А у этих команд еще и очная встреча впереди... Поэтому я надеюсь, что ничего в «Краснодаре» у Гончаренко не получится, и его в итоге с позором оттуда выгонят. Если бы он был настоящим тренером и ценил свою профессию, то дождался бы окончания сезона», — заявил Гурцкая.

Также агент поделился впечатлениями от работы белорусского специалиста с ЦСКА, в котором он был главным тренером с декабря 2016 года до марта 2021-го.

«Его работу в ЦСКА оцениваю неоднозначно. В принципе, один трофей за четыре года он взял. Но всю его работу в московском клубе перечеркивает решение возглавить «Краснодар» по ходу сезона. До этого решения я уважительно относится к этому тренеру. Но футбольный бог все видит — так нельзя! Ну дождись окончания сезона, посмотри на все со стороны. Может, нужно было в штаб пока ввести своего человека, а его человек до сих пор работает в ЦСКА... Надеюсь, болельщики ЦСКА никогда не простят Гончаренко его фотографии с Хашигом. Который после 1:6 от «Спартака» заявляет, что они никогда не снимут Мусаева, а через тур снимает и с улыбкой встречает нового тренера. Желаю, чтобы и в следующем сезоне они повторили нынешний «успех», заняв 8-10 место», — заключил Гурцкая.

Гончаренко заключил с «быками» контракт до июня 2023 года. В «Краснодаре» он сменил Мурада Мусаева, который ушел в отставку 4 апреля после поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре РПЛ.

Команда в 2021 году одержала всего одну победу в восьми матчах во всех турнирах, потерпев шесть поражений.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» идет на 10-м месте, набрав 34 очка в 24 турах.