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7 августа, 08:34

«Рубин» и «Нефтехимик» объявили о стратегическом партнерстве

Алина Савинова

«Рубин» и «Нефтехимик» начали стратегическое партнерство, направленное на формирование единой футбольной вертикали в Республике Татарстан, сообщают казанский и нижнекамский клубы.

Отмечается, что ключевым направлением сотрудничества станет выстраивание системы подготовки игроков для профессиональных команд с акцентом на развитие спортивного потенциала региона и поддержку местных воспитанников.

«Для российского футбола это уникальный проект. Создается комплексная система подготовки молодежи, основанная на тесном взаимодействии двух ведущих клубов региона. Особое внимание будет уделено воспитанию собственных игроков. Совместная работа специалистов академии «Рубина» и тренеров ДЮСШ «Нефтехимик» позволит объединить накопленный опыт, внедрить единые стандарты подготовки и создать для юных футболистов лучшие условия для профессионального роста», — заявил президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

«Рубин» на данный момент выступает в РПЛ, а «Нефтехимик» — в Первой лиге.

Источник: https://t.me/fcrk1958/30869
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Футбол
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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