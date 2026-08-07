«Рубин» и «Нефтехимик» объявили о стратегическом партнерстве

«Рубин» и «Нефтехимик» начали стратегическое партнерство, направленное на формирование единой футбольной вертикали в Республике Татарстан, сообщают казанский и нижнекамский клубы.

Отмечается, что ключевым направлением сотрудничества станет выстраивание системы подготовки игроков для профессиональных команд с акцентом на развитие спортивного потенциала региона и поддержку местных воспитанников.

«Для российского футбола это уникальный проект. Создается комплексная система подготовки молодежи, основанная на тесном взаимодействии двух ведущих клубов региона. Особое внимание будет уделено воспитанию собственных игроков. Совместная работа специалистов академии «Рубина» и тренеров ДЮСШ «Нефтехимик» позволит объединить накопленный опыт, внедрить единые стандарты подготовки и создать для юных футболистов лучшие условия для профессионального роста», — заявил президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин.

«Рубин» на данный момент выступает в РПЛ, а «Нефтехимик» — в Первой лиге.