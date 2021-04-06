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Алексей Маклаков: «В борьбе за золотые медали «Спартаку» будут мешать в судейском плане»

21:57
Алексей Маклаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Маклаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» оценил игру красно-белых в последних матчах.

 
5&nbsp;апреля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo; (Санкт-Петербург)&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0.«Зенит» не подпускает «Спартак». Отрыв лидера остался прежним

«Все в игре великолепно и замечательно. Я предрекал, что с появлением Промеса в составе все изменится в лучшую сторону. Он всех объединил и сумел настроить, подобрал ко всем верный камертон. Саша Соболев с ним начал еще ярче играть и принес победу замечательными голами. Я переживаю за чистоту дальнейших игр в судейском плане. Мне бы очень не хотелось, чтобы судьи решили золотые медали этого чемпионата. Это мое пожелание. Настораживают решения судейского корпуса относительно различных моментов в играх моей команды. Прошу наших судей, чтобы они сделали борьбу за медали чистой. Боюсь, „Спартаку“ будут мешать в судейском плане, не сомневаюсь в этом», — сказал Маклаков «СЭ».

Также Маклаков оценил перспективы «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за первое место.

«Как я могу иначе расценивать путь, который сейчас проделывает моя команда? Шанс зацепиться за золото есть, надежда умирает последней», — добавил Маклаков.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» идет на второй строчке с 47 очками в активе. На первом месте находится «Зенит» (51 очко).

В матче 25-го тура «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 11 апреля на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 по московскому времени.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




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