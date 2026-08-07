Непомнящий — о Сафонове: «Если бы не политика, был бы претендентом на звание лучшего вратаря года в мире»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» объяснил, как международные санкции отражаются на российских футболистах.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

— Сегодня в РПЛ есть игроки, на которых смотрите — и замираете от восторга?

— Выделю четверых — Батракова, Глушенкова, Кисляка и Кирилла Глебова. Ребята невероятно талантливые. Могли бы дорасти до уровня европейских звезд, но... Изоляция работает против них.

Вот прогремел в «ПСЖ» Сафонов. В прежние времена после такого сезона Матвей был бы претендентом номер один на звание лучшего вратаря года в Европе, а то и в мире. Сейчас нереально. Исключительно из-за политической конъюнктуры, — сказал «СЭ» Непомнящий.

В сезоне-2025/26 Сафонов провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 мячей и 12 раз сыграв на ноль. Он выступает за парижан с 2024 года и вместе с командой завоевал 8 трофеев. 27-летний голкипер стал первым россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов.