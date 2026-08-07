Непомнящий — о тренерах ФШМ: «Не понимаю, как можно кричать на детей»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий, которому сегодня исполнилось 83 года, в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в ФШМ.

— С февраля вы снова при деле — работаете старшим тренером в ФШМ. Кто пригласил?

— Андрей Власов. Он был техническим директором РФС, возглавлял департамент по подготовке резерва, а сейчас один из руководителей Московской футбольной академии. В ее структуру входит и ФШМ.

Там два подразделения. Это 17 команд и 14 тренеров. Моя задача их объединить, вдохновить, направить. Извините за пафос, но нужно вернуть былую славу школе, где когда-то работали легенды нашего футбола — Бесков, Маслов, Гуляев...

— За эти полгода — самое большое удивление?

— Кляузничать не буду, так что обойдемся без фамилий. У меня, например, в голове не укладывается, как можно кричать на ребят младшего и среднего возраста. Но для некоторых коллег это почему-то в порядке вещей. Пытаюсь искоренить.

Еще объясняю, что нельзя увлекаться беготней, развитием физических качеств. В школе главное — техника, работа с мячом. Техничный игрок всегда найдет команду. А если вдруг кому-то не хватает функционалки, это поправимо.

Хочу, чтобы мы с молодыми тренерами смотрели в одну сторону. На словах-то все соглашаются с тем, что я говорю, но в глазах порой читаю недоверие. Надо его переломить.