Непомнящий — о тренерах ФШМ: «Не понимаю, как можно кричать на детей»
Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий, которому сегодня исполнилось 83 года, в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в ФШМ.
— С февраля вы снова при деле — работаете старшим тренером в ФШМ. Кто пригласил?
— Андрей Власов. Он был техническим директором РФС, возглавлял департамент по подготовке резерва, а сейчас один из руководителей Московской футбольной академии. В ее структуру входит и ФШМ.
Там два подразделения. Это 17 команд и 14 тренеров. Моя задача их объединить, вдохновить, направить. Извините за пафос, но нужно вернуть былую славу школе, где когда-то работали легенды нашего футбола — Бесков, Маслов, Гуляев...
— За эти полгода — самое большое удивление?
— Кляузничать не буду, так что обойдемся без фамилий. У меня, например, в голове не укладывается, как можно кричать на ребят младшего и среднего возраста. Но для некоторых коллег это почему-то в порядке вещей. Пытаюсь искоренить.
Еще объясняю, что нельзя увлекаться беготней, развитием физических качеств. В школе главное — техника, работа с мячом. Техничный игрок всегда найдет команду. А если вдруг кому-то не хватает функционалки, это поправимо.
Хочу, чтобы мы с молодыми тренерами смотрели в одну сторону. На словах-то все соглашаются с тем, что я говорю, но в глазах порой читаю недоверие. Надо его переломить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0