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7 августа, 10:05

Непомнящий — о тренерах ФШМ: «Не понимаю, как можно кричать на детей»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий, которому сегодня исполнилось 83 года, в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в ФШМ.

— С февраля вы снова при деле — работаете старшим тренером в ФШМ. Кто пригласил?

— Андрей Власов. Он был техническим директором РФС, возглавлял департамент по подготовке резерва, а сейчас один из руководителей Московской футбольной академии. В ее структуру входит и ФШМ.

Там два подразделения. Это 17 команд и 14 тренеров. Моя задача их объединить, вдохновить, направить. Извините за пафос, но нужно вернуть былую славу школе, где когда-то работали легенды нашего футбола — Бесков, Маслов, Гуляев...

— За эти полгода — самое большое удивление?

— Кляузничать не буду, так что обойдемся без фамилий. У меня, например, в голове не укладывается, как можно кричать на ребят младшего и среднего возраста. Но для некоторых коллег это почему-то в порядке вещей. Пытаюсь искоренить.

Еще объясняю, что нельзя увлекаться беготней, развитием физических качеств. В школе главное — техника, работа с мячом. Техничный игрок всегда найдет команду. А если вдруг кому-то не хватает функционалки, это поправимо.

Хочу, чтобы мы с молодыми тренерами смотрели в одну сторону. На словах-то все соглашаются с тем, что я говорю, но в глазах порой читаю недоверие. Надо его переломить.

Валерий Непомнящий.Валерий Непомнящий: «Потерял из-за мошенников пять миллионов. Кроме себя, винить некого»

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Валерий Непомнящий
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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