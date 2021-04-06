Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» провел первую тренировку под руководством Гончаренко

23:29
Виктор Гончаренко. Фото ФК "Краснодар".
Виктор Гончаренко. Фото ФК &quot;Краснодар&quot;.
Теги:

6 апреля новый главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко познакомился с командой, сообщает официальный сайт клуба. После этого специалист провел первую тренировку. «Быки» продолжают подготовку к выездному матчу с «Арсеналом», который состоится в Туле в ближайшее воскресенье.

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. Его место занял хорватский специалист Ивица Олич. После 24 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. 11 апреля команда сыграет с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...