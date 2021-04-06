«Краснодар» провел первую тренировку под руководством Гончаренко

6 апреля новый главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко познакомился с командой, сообщает официальный сайт клуба. После этого специалист провел первую тренировку. «Быки» продолжают подготовку к выездному матчу с «Арсеналом», который состоится в Туле в ближайшее воскресенье.

37-летний Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. Его место занял хорватский специалист Ивица Олич. После 24 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. 11 апреля команда сыграет с тульским «Арсеналом» в 25-м туре чемпионата России.