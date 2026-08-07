Непомнящий: «Совсем забывчивым я не стал, но с хронологией и фамилиями уже проблемки»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий, которому сегодня исполнилось 83 года, в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к возрасту.

— 70, 75, 80, 83 — разные ощущения?

— Нет. Пока все как раньше. Единственное — память ухудшилась. Совсем забывчивым я не стал, но с хронологией и фамилиями уже проблемки.

Врачи говорят: «Не переживайте, это нормально. Память избирательна». Но для меня слабое утешение. Когда-то легко мог назвать состав любой команды серии А. Газеты читал от корки от корки. От лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на первой полосе до выходных данных на последней. И помнил каждый материал. А сейчас в разгар чемпионата мира, прежде чем дать интервью, открывал заявку, выписывал какие-то фамилии, чтобы никого не перепутать...