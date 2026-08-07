Непомнящий: «Уже полгода работаю без выходных. Вообще никакой усталости»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий, который с февраля 2026-го работает в ФШМ, в интервью «СЭ» рассказал о своем графике.

— Теперь с утра до вечера пропадаете в Лужниках, где базируется ФШМ?

— Да, с 10 до 19. Причем без выходных. С понедельника по пятницу присутствую на всех тренировках. А в субботу и воскресенье — матчи, по 6-7 в день. Просматриваю их, потом с коллегами устраиваем разбор.

Нагрузка приличная, но я справляюсь. Вообще никакой усталости. Наоборот, наблюдаю, как мальчишки играют, тренируются, и получаю удовольствие.