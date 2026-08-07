ЦСКА поздравил Газзаева с 72-летием

Пресс-служба ЦСКА поздравила бывшего главного тренера команды Валерия Газзаева с днем рождения. В пятницу, 7 августа, специалист отмечает 72-летие.

«Валерий Георгиевич, с днем рождения! Поздравляем обладателя Кубка УЕФА, многократного победителя чемпионата, Кубка и Суперкубка России Валерия Газзаева! Сегодня ему исполнилось 72 года. Здоровья, долгих лет жизни и благополучия», — говорится в сообщении армейцев.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год и с 2004-го по 2008-й. Под его руководством ЦСКА трижды выигрывал чемпионат России, четыре раза — Кубок России и два раза — Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 он вместе с московской командой завоевал Кубок УЕФА. В финале турнира ЦСКА обыграл «Спортинг» со счетом 3:1.