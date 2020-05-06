Тимощук рассказал, как проходит его самоизоляция

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в эфире YouTube-канала «Спорта День за днем» рассказал, как проводит время в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Какой-то вы сияющий после стольких дней, проведенных дома...

— Комфортно может быть всегда, если находишься в своей обстановке. Утром просыпаюсь, делаю зарядку. Потом обязательная партия в нарды с любимой. Есть еще вечерняя! (Смеется). Потом позанимался делами, решил бытовые вопросы, раз есть возможность. Вечером у нас онлайн-тренировка с бразильцем Давидом Луисом. Я как-то попал на его эфир, начали переписываться, и вот я уже месяц занимаюсь с ним и его тренером. Зовут тренера Лукас, у него студия в Грюнвальде, в Германии, они сотрудничают со многими футболистами в «Баварии». Работаем вечером, по полчаса. Тут недавно Давид одну пропустил, так я его спросил: «Ты что вдруг? А то я многих втянул в это дело, люди ждут уже». Он сказал, что все в порядке, просто в клинику нужно было съездить.

— Многовато дел.

— Вечером еще сериал успеваю посмотреть, и спать. Дети сейчас на онлайн-обучении. Плюс утром у «Зенита» тренировка командная в том же формате. Пять раз в неделю, в Zoom. Есть кардионагрузки, велосипеды у всех имеются, беговые дорожки. Много интересных упражнений, в том числе на выносливость. В общем, создали в домашних условиях все, что требуется.