Тимофей Калачев: «Спасибо руководителям «Ростова» за то, что не продлили со мной контракт»

Экс-полузащитник «Ростова» и сборной Белоруссии Тимофей Калачев объяснил, почему прошлой весной повесил бутсы на гвоздь.

— Карьеру закончили вовремя?

— Ой, мне кажется, даже раньше нужно было это сделать.

— Почему?

— Здоровье дороже! Если лет до 35 любые нагрузки переносил спокойно, то потом было уже тяжеловато. В таком возрасте в профессиональном спорте год за два идет, все болячки сразу вылезают, сложнее восстанавливаться. Честно, могу только поблагодарить руководителей «Ростова» за то, что не продлили со мной контракт и подтолкнули к решению закончить с футболом в 38.

— А если бы предложили продлить?

— Думаю, я бы согласился. Казалось, есть еще и силы, и желание, и мотивация. Но теперь понимаю — поддавшись искушению продолжить карьеру, нанес бы колоссальный вред организму. Так что ни о чем не жалею. (Александр Кружков)

Полностью интервью Тимофея Калачева — здесь.